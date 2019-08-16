ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 23 августа, в размере 72.8312 руб. против 73.4989 руб. на 22 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



22.08.19 - 73.4989 руб.

21.08.19 - 73.9766 руб.

20.08.19 - 73.9484 руб.

17.08.19 - 73.2227 руб.

16.08.19 - 73.4550 руб.













































































































































"AK&M" от 23.08.2019