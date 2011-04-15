Повтор! Чистая прибыль банка ДОМ.РФ за первое полугодие по МСФО выросла до 5.499 млрд руб.

Чистая прибыль банка ДОМ.РФ за первое полугодие 2019 года по МСФО выросла до 5.499 млрд руб. с 845 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах банка.



Портфель ипотечных кредитов составил 88.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 48.4 млрд руб. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 июня 2019 года составила 15.3% по сравнению с 17.1% по состоянию на 31 декабря 2018 года.



ДОМ.РФ создан в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капатал" - на 100% принадлежит АО "ДОМ.РФ". Основан в 1993 году.





"AK&M" от 23.08.2019