Ингосстрах выплатил страховое возмещение за повреждённый банкомат

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере 1 млн руб. крупному российскому банку в связи с повреждением банкомата. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в июне 2019 года в городе Пушкино Московской области. Злоумышленники при попытке хищения денежных средств повредили банкомат, принадлежащий банку. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платёжные терминалы и наличные денежные средства, было застраховано в Ингосстрахе. Общий лимит ответственности по договору составляет более 16 млрд руб. В соответствии с условиями страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор был заключен на 1 год.



Ингосстрах сотрудничает с банком по программам страхования имущества около года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



















"AK&M" от 23.08.2019