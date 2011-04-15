Индекс Мосбиржи готов к сильному движению

Вчера Индекс Мосбиржи закрылся практически без изменений, что в принципе вписывалось в мировую картину. Таким образом, российский рынок уже второй день стоит на месте, а вчера на дневном графике нарисовался "крестик". Такая картина обычно является предвестником сильного движения. В какую сторону оно будет – пока сказать сложно, но к нему стоит спекулятивно присоединяться. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Возможно, что российский рынок выберет направление движения после анализа речи главы ФРС, но это произойдет уже в понедельник.



Утренняя картина говорит о том, что открытие торгов произойдет в небольшом плюсе: трейдеры будут отыгрывать рост американских фьючерсов на 0.4%. Однако не следует забывать, что западные индикаторы в последние дни очень часто меняют вектор своего движения, причем иногда без всяких поводов.



Вчера на вялом в целом рынке выросли две любимые бумаги нерезидентов: Сбербанк и "Норильский Никель". Причем последний рванул на 2.25%, обновив исторические максимумы. Возможно, спрос на этих эмитентов вызван возвращением нерезидентов на российский рынок после периода неагрессивного вывода капитала из нашей страны.



Однако позитивный фон не настолько силен, чтобы позволить индексу Мосбиржи подняться выше сопротивления 2700 пунктов.



Немного напрягает нефть, которая никак не хочет уйти к свой первой цели отскока - 64 доллара за баррель. Впрочем, и вчерашняя попытка пробить отметку 60 долларов оказалась неудачной. Во многом относительно низкие котировки "черного золота" вызваны силой доллара на мировом рынке и опасениями повторения мощных "медвежьих" атак. Мы же продолжаем ждать роста нефти.



Зато рубль игнорирует силу доллара и вчера вновь укрепился, закрыв день на отметке 65,5 руб за доллар. Напомним, что это верхняя граница бокового канала 65-65,5, где российская валюта в паре с долларом провела первую половину августа. Скорее всего, сегодня рубль вернется в указанный канал, но сможет ли он там закрепиться или пойдет пробивать нижнюю границу боковика – зависит от речи Джерома Пауэлла.



"AK&M" от 23.08.2019