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23/08/2019
11:17

Глава ФРС не даст рынкам ясности, полагают аналитики

Сегодня состоится событие, которого инвесторы ждали с начала недели. За последние дни было немало спекуляций на тему того, какой подход выберет глава ФРС в ходе своего выступления на симпозиуме в Джексон Хоуле. Но те, кто надеются на прояснение ситуации относительно сентябрьского решения регулятора и перспектив монетарной политики в целом, могут быть разочарованы. Чтобы не загнать самого себя в ловушку, Пауэлл, вероятно, воздержится от конкретных заявлений и сигналов, по большей части из-за того, что пока и сам не знает, какие шаги предпринять в дальнейшем. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

С момента июльского снижения ставки ситуация в экономике США не улучшилась, хотя инфляция ускорилась, а рынок труда остается устойчивым. Торговая война с Китаем только обострилась, и несмотря на то, что новый раунд переговоров состоится в сентябре, надежды на прорыв в отношениях мало, особенно учитывая настрой Трампа в отношении Huawei и его новые тарифы. Инверсия кривой доходности сигналит о рецессии, но отчасти инвесторы сами разгоняют рост облигаций, тем самым подпитывая свои же страхи.

В целом ситуация действительно выглядит неоднозначно. Кроме того, в стане FOMC наблюдается раскол - некоторые члены комитета выступают против дальнейшего смягчения политики на данном этапе и ратуют за то, чтобы регулятор занял выжидательную позицию. На фоне всего этого сегодня рынки вряд ли получат ясность от Пауэлла, что способно надавить на рисковые активы. При этом отсутствие четких сигналов о снижении стоимости кредитования способны взбодрить доллар.


"AK&M" от 23.08.2019
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