Рубль продолжает укрепляться, но шансы на отскок растут

Рубль вчера консолидировался вблизи поддержки 65.6 руб. Закрытие прошло недалеко от этой отметки. Сегодня утром основные факторы влияния остаются разнонаправленными. Не исключена неопределенная динамика и российской валюты. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Константина Карпова.



Пара USD/RUB утром может просесть к трендовой линии поддержки на фоне небольшой положительной тенденции на рынке нефти. Однако до тех пор, пока не удастся уверенно закрепиться ниже 65.5-65.4 руб. базовым останется вариант роста валюты к сопротивлению 66.2 руб. Альтернативный вариант говорит о падении пары на поддержку 65 руб., но очевидной причины для такого укрепления рубля пока нет.



В качестве драйвера для роста доллара сегодня выступает динамика индекса DXY, то есть стоимости доллара по отношению к основным мировым валютам. Инвесторы отреагировали покупкой американской валюты на смешанные макроэкономические данные.



Аналитики видят снижение деловой активности в промышленном секторе США впервые за много лет. Индекс PMI упал ниже критических 50 п., хотя ожидался его рост. Это пока предварительные данные за август, но как правило они значительно не меняются к концу месяца. Слабые показатели экономической активности говорят в пользу смягчения монетарной политики ФРС.



Вместе с тем, данные о заявках по пособиям по безработице в США оказались лучше ожиданий и в целом остаются на многолетних минимумах. Субъективно, ранее рынок труда был в большем приоритете у Федрезерва. Однако тогда речь шла о посткризисном восстановлении.



Иными словами, совокупная макростатистика несколько запутала инвесторов, но судя по динамике доллара, ожидания относительно риторики Пауэлла сместились в сторону более жесткой.



Если заявления главы ФРС в Джексон Хоул будут в итоге восприняты именно так, то доллар продолжит рост выше 98.3 п. по DXY. Это с большой долей вероятности окажет давление на сырье, а рубль в паре с долларом окажется под двойным ударом.



Продолжает поддерживать рубль повышенный спрос на ОФЗ. Индекс RGBI вчера приблизился к локальным максимумам. Помогали новости о возможном восстановлении РФ в группе государств G8, но дальше предложений некоторых лидеров стран разговор пока не пошел.



От ЦБ РФ инвесторы ожидают продолжения снижения ставки. Инфляция замедляется и в целом на данном этапе выглядит подконтрольной Центробанку.



































"AK&M" от 23.08.2019