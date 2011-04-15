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23/08/2019
12:14

ESET обнаружила фишинговую атаку на пользователей Apple

Международная антивирусная компания ESET обнаружила новую фишинговую кампанию, нацеленную на пользователей продукции Apple. Об этом говорится в сообщении ESET.

Мошенники рассылали письма, где требовали от получателей "верифицировать" персональные данные после недавнего восстановления доступа к Apple ID.

При переходе по ссылке из письма пользователь попадал на фишинговый сайт с формой для ввода данных, замаскированный под официальную страницу Apple.

После ввода e-mail и пароля от личного кабинета на экране появлялось уведомление о том, что привязанная к Apple ID карта заблокирована. Следом пользователю предлагалось "подтвердить данные" — то есть ввести всю личную информацию и реквизиты банковской карты.

Эксперты ESET полагают, что целью кампании является получение персональных данных, а также доступ к банковским счетам пользователей.

Стоит отметить адресность атаки — письмо нацелено на пользователей, которые недавно восстанавливали доступ к Apple ID. Благодаря этому жертвы фишинга проникались доверием к мошенникам.

ESET рекомендует обращать внимание на детали письма – адрес электронной почты отправителя, подпись, обращение к адресату. Например, в данной кампании настораживает обезличенное "Уважаемый клиент". Также не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они якобы пришли от хорошо знакомой вам компании, проверять корректность URL-адреса сайта и наличие SSL-сертификата, не вводить личную и платёжную информацию в формах, на которые попали при клике по ссылке из письма. Вместо этого вручную вводите в браузер название сайта, использовать надёжные антивирусные решения с функциями антифишинга и антиспама.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 23.08.2019
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