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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 24 августа в размере 72.6243 руб. против 72.8312 руб. на 23 августа.
Курс евро за последние 5 дней:
24.08.19 - 72.8312 руб.
22.08.19 - 73.4989 руб.
21.08.19 - 73.9766 руб.
20.08.19 - 73.9484 руб.
17.08.19 - 73.2227 руб.
"AK&M" от 23.08.2019