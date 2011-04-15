Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 августа

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Банк России установил на 24 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.3487
1 Азербайджанский манат 38.6706
100 Армянских драмов 13.7825
1 Белорусский рубль 31.9042
1 Болгарский лев 37.1361
1 Бразильский реал 16.1218
100 Венгерских форинтов 22.1248
1000 Вон Республики Корея 54.1911
10 Гонконгских долларов 83.6708
10 Датских крон 97.4229
1 Доллар США 65.6046
1 Евро 72.6243
100 Индийских рупий 91.6329
100 Казахстанских тенге 16.9738
1 Канадский доллар 49.2786
100 Киргизских сомов 93.7677
10 Китайских юаней 92.6318
10 Молдавских леев 36.5893
1 Новый туркменский манат 18.7710
10 Норвежских крон 73.0962
1 Польский злотый 16.6776
1 Румынский лей 15.3828
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.8849
1 Сингапурский доллар 47.3133
10 Таджикских сомони 67.6685
1 Турецкая лира 11.3670
10000 Узбекских сумов 69.9111
10 Украинских гривен 26.1743
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0639
10 Чешских крон 28.1904
10 Шведских крон 67.8126
1 Швейцарский франк 66.5091
10 Южноафриканских рэндов 43.3151
100 Японских иен 61.5341
"AK&M" от 23.08.2019