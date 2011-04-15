Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 24 августа

Банк России установил на 24 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.







1 Австралийский доллар 44.3487

1 Азербайджанский манат 38.6706

100 Армянских драмов 13.7825

1 Белорусский рубль 31.9042

1 Болгарский лев 37.1361

1 Бразильский реал 16.1218

100 Венгерских форинтов 22.1248

1000 Вон Республики Корея 54.1911

10 Гонконгских долларов 83.6708

10 Датских крон 97.4229

1 Доллар США 65.6046

1 Евро 72.6243

100 Индийских рупий 91.6329

100 Казахстанских тенге 16.9738

1 Канадский доллар 49.2786

100 Киргизских сомов 93.7677

10 Китайских юаней 92.6318

10 Молдавских леев 36.5893

1 Новый туркменский манат 18.7710

10 Норвежских крон 73.0962

1 Польский злотый 16.6776

1 Румынский лей 15.3828

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.8849

1 Сингапурский доллар 47.3133

10 Таджикских сомони 67.6685

1 Турецкая лира 11.3670

10000 Узбекских сумов 69.9111

10 Украинских гривен 26.1743

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0639

10 Чешских крон 28.1904

10 Шведских крон 67.8126

1 Швейцарский франк 66.5091

10 Южноафриканских рэндов 43.3151

100 Японских иен 61.5341

"AK&M" от 23.08.2019