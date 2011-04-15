Кабмин утвердил правила функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества

Правительство РФ утвердило правила функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Принятые решения направлены на обеспечение информационно-аналитического сопровождения волонтёрской деятельности, позволят сформировать единую площадку по взаимодействию институтов добровольческой деятельности.





"AK&M" от 23.08.2019