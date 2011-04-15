Губернатор Брянской области А.Богомаз и замглавы ФАС С.Пузыревский обсудили вопросы развития конкуренции в сферах образования, ЖКХ и социального обслуживания населения

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и замглавы ФАС Сергей Пузыревский обсудили вопросы развития конкуренции в сферах образования, ЖКХ и социального обслуживания населения. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, встреча состоялась 22 августа в Брянске.



Говоря о промежуточных результатах исполнения Национального плана развития конкуренции, замглавы ФАС сообщил, что за прошедший период в Брянской области снизилось количество унитарных предприятий на 11.98%.



"Учитывая, что это один из ключевых показателей Национального плана развития конкуренции, то уменьшение таких организаций в экономике является положительной динамикой. Однако у Брянской области еще есть резервы и ресурсы для достижения необходимых целей. Например, предпринять комплекс мер по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти. В прошлом году на 5% увеличилось число таких нарушений", - отметил С.Пузыревский.



Стороны обсудили результаты работы в сферах экономики. В частности, были затронуты вопросы ЖКХ. В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории области в 2018 году осуществляли свою деятельность 182 отраслевых предприятия, из них 153 организаций частной формы собственности, то есть 84.06% от общего количества.



"Заметное количество унитарных предприятий находятся именно в сфере ЖКХ. Национальным планом развития конкуренции предусмотрен показатель по уменьшению полезного отпуска ресурса ГУПами и МУПами и его увеличения частными компаниями. В Брянской области есть динамика снижения количества таких организаций. Рассчитываем и в дальнейшем на продолжение работы в этом направлении", - сообщил замглавы ФАС.



Помимо этого, в Брянской области увеличилось количество частных учреждений социального обслуживания населения (показатель достиг 20.9%). По словам замруководителя службы, получение важных для людей услуг быстро и качественно формирует положительное мнение у граждан о тех действиях, которые предпринимают органы власти.



Еще один блок вопросов касался поддержки малого и среднего предпринимательства. Доля закупок в регионе у малого бизнеса увеличилась на 5.1%. Создан и получил свое развитие центр инноваций социальной сферы, где оказываются бесплатные консультационные услуги по вопросам поддержки и льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства при осуществлении деятельности в области социального предпринимательства.



Оказано 175 консультационных услуг, сформирован реестр социальных предпринимателей, в который вошли 93 субъекта МСП.



"Стоит отметить, что при поддержке этого Центра реализовано 30 проектов, в которых создано 84 рабочих места. Такая ситуация в очередной раз указывает, что экономика с развитой конкуренцией приносит положительные результаты в вопросе стимулирования предпринимательских инициатив и развития самозанятости граждан. В конечном итоге это влияет на создание рабочих мест и снижение уровня безработицы", - резюмировал С.Пузыревский.



"AK&M" от 23.08.2019