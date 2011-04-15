ФАС обнаружила признаки картеля на торгах по строительству дорог в Московской области. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Признаки нарушения выявлены в ходе проведения электронных аукционов на ремонт автомобильных дорог регионального значения "Дороги Подмосковья" - в Мытищинском, Дмитровском, Волоколамском, Истринском (Солнечногорском), Можайском (Наро-Фоминском) районах. Общая протяжённость полотна участков около 170 км.



ФАС возбудила дело в отношении ООО ТК "Руслан-1" и ООО "Автодор-21" по признакам картельного сговора.



В ходе предварительного расследования, ведомство обратило внимание на единообразную схему поведения компаний в ходе участия в 9 электронных аукционах на 1.4 млрд руб., что привело к минимальному снижению цен.



"AK&M" от 23.08.2019