АЛРОСА в сентябре проведёт второй аукцион цветных бриллиантов True Colors

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, в сентябре проведёт второй ежегодный аукцион по продаже цветных бриллиантов True Colors. Клиенты смогут увидеть бриллианты на Гонконгской выставке ювелирных изделий и камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair) в период с 16 по 20 сентября 2019 года, аукцион будет проходить до 23 сентября, говорится в сообщении АЛРОСА.



В этом году коллекция True Colors включает около 200 бриллиантов фантазийных цветов и различных форм, большая часть которых сертифицирована GIA - самым авторитетным международным институтом по оценке бриллиантов. В числе особо примечательных камней этой коллекции, например, груша массой 18.07 карата интенсивного желтого цвета, ярко-желтый 6.78-каратный бриллиант огранки "изумруд" или пара сиренево-розовых бриллиантов массой по 0.54 карата.



Первый аукцион True Colors состоялся в 2018 году, на нем АЛРОСА успешно реализовала 210 цветных бриллиантов.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.







"AK&M" от 23.08.2019