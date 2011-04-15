Внешнеторговый оборот РФ в первом полугодии снизился на 3.6% до $319.4 млрд

Внешнеторговый оборот РФ в первом полугодии 2019 года снизился на 3.6% до $319.4 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.



Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 5.2% до $84.8 млрд. Объём экспорта снизился на 3.9% до $202.1 млрд, импорта - на 3% до 117.3 млрд.





"AK&M" от 23.08.2019