На рынках нарастает волатильность

Под занавес недели уровень волатильности на мировых площадках повышается. Недавний всплеск активности повлекли комментарии представителя ФРС Булларда, который заявил, что на ближайшем заседании ФРС будет обсуждать снижение ставки на 50 базисных пунктов, говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Помимо комментариев чиновника Центробанка, рынки всполошили новые признаки эскалации торгового конфликта. В частности, Китай объявил о введении ответных тарифов на импорт американских товаров на $75 млрд. Пошлины будут варьироваться от 5% до 10% и вступят в силу 1 сентября и 15 декабря. В качестве реакции на эту новость доходность 10-летних трежерис упала до 1.62%, американские фьючерсы, которые до этого росли в ожидании речи Пауэлла, перешли на отрицательную территорию. Доллар/иена, которая направлялась к отметке 107.00, опустилась под отметку 106.50 и вернулась на исходные позиции.



На российском рынке настроения тоже ухудшились. РТС теряет 0.85% на фоне возобновления распродаж рубля. Натолкнувшись на сильную поддержку в лице 200-дневной скользящей средней, доллар резко отскочил и достиг уровня 66 руб., причем до конца сессии котировки вполне могут подняться за пределы этой отметки, если Пауэлл не надавит на USD заявлениями.



Нефть Brent после новых угроз Китая, которые с большой долей вероятности уже в скором времени повлекут ответ Трампа, обвалилась к отметке $58 за баррель, отыгрывая очередную эскалацию торговой войны.









"AK&M" от 23.08.2019