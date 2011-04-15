Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 26 августа 2019 года.



МИНПРОМТОРГ ПРОВОДИТ САНКЦОПРОС

АВТОКОНЦЕРНЫ ПОПРОСИЛИ ОЦЕНИТЬ ПОТЕРИ ОТ ВОЗМОЖНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ИМПОРТА КОМПОНЕНТОВ





Как выяснил "Ъ", Минпромторг накануне введения санкций по делу Скрипалей попросил автопроизводителей оценить потенциальные риски прекращения импорта комплектующих и оборудования в РФ. Запрос направлен не только традиционно российским автоконцернам, но и иностранным компаниям с производством в РФ. Источники "Ъ" в отрасли считают риски реального влияния санкций на российский автопром, за исключением узкого сегмента автомобилей спецназначения, минимальными. Минпромторг же, по их мнению, пытается сформировать список критичных компонентов под программу импортозамещения, на которую просил 150 млрд руб. из бюджета.





ИСТОЧНИКИ, ЗНАКОМЫЕ С МАХИНАЦИЕЙ

СРЕДСТВА У БАНКОВСКИХ КЛИЕНТОВ ПОХИЩАЮТ СО ССЫЛКОЙ НА ИЗВЕСТНЫХ АНАЛИТИКОВ





В попытках похитить деньги граждан мошенники начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, звучащими в СМИ. Граждане, услышав знакомую фамилию, с доверием относятся к рекомендациям и указаниям по телефону. В результате страдает не только кошелек клиентов, но и деловая репутация самих экспертов. Финансисты бьют тревогу и предупреждают - настоящие аналитики никогда никому не звонят.





ПЕВЦА ЗАСЛУШАЮТ В СУДЕ

АРЭЯ БАЛЕВСКОГО ОБВИНЯЮТ В МОШЕННИЧЕСКОЙ ПОПЫТКЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА МЕЖДУ БИЗНЕСМЕНАМИ И ФАС





Как стало известно "Ъ", столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении получившего скандальную известность певца Арэя Балевского. Он обвиняется в попытке мошенническим образом получить от предпринимателей почти $2 млн, пообещав им решить их давний спор в арбитраже с ФАС. В ведомстве проходили обыски, но связи между чиновниками и певцом-"решальщиком" не подтвердились. В результате он оказался на скамье подсудимых один, хотя, не исключено, в дальнейшем ему будут предъявлены обвинения и в других аферах.





ГВАРДЕЙЦЫ ОТСЫПАЛИСЬ НА СЛУЖБЕ

СОТРУДНИКИ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ УВОЛЕНЫ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ YOUTUBE





Как стало известно "Ъ", в Краснодаре бывшие сотрудники вневедомственной охраны Илез Тимурзиев и Аслан Зекох оспаривают свое увольнение из Росгвардии, причиной которого стала публикация на YouTube. В январе этого года анонимный пользователь снял на видео патрульный автомобиль в парке краевой больницы, в котором спали гвардейцы. Стражи порядка признают, что отклонились от маршрута патрулирования, настаивая, что бодрствовали в салоне. Проверка же полиграфом показала, что гвардейцы отсыпались на заданиях не менее пяти раз за год.





АНГЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ УШЕЛ ИЗ БАРОВ

ТОЛЬКО У 300 ПАБОВ ЕСТЬ ПРАВО ПОКАЗЫВАТЬ МАТЧИ



Смена владельца прав на трансляции в России матчей английской премьер-лиги (АПЛ) стала неожиданностью для владельцев баров. Всего 300 заведений общепита договорились о возможности показывать самый популярный в мире национальный футбольный чемпионат. В дни топовых матчей лиги выручка баров возрастает в два-три раза. Официальный дистрибутор - БК "Олимп" - намерен штрафовать за нелегальные трансляции владельцев пабов и ресторанов на сумму до 5 млн руб.





"ТРИКОЛОР" ОТВЕРНУЛСЯ ОТ "ВИТРИНЫ ТВ"

ОПЕРАТОР ПРЕКРАТИЛ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ КАНАЛОВ ВГТРК И НМГ



Крупнейший в России оператор платного ТВ "Триколор" перестал вещать на своей онлайн-платформе каналы ВГТРК и "Национальной Медиа Группы" (НМГ). Оператор отказался использовать плеер "Витрина ТВ", медиахолдинги же настаивают, что легальные версии каналов распространяются только через него. Против перехода на единую платформу телеконтента в интернете, использование которой планируется закрепить законодательно, уже выступили и другие операторы платного ТВ, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС).





FASHION TV ПОКАЖЕТСЯ ИНВЕСТОРАМ

АКЦИОНЕРЫ ВЫСТАВИЛИ ТЕЛЕКАНАЛ НА ПРОДАЖУ



Международный телеканал Fashion TV, среди совладельцев которого группа Finstar российского бизнесмена Олега Бойко, выставлен на продажу. Его акционеры ведут переговоры с несколькими потенциальными покупателями из Азии и Европы, рассчитывая, по данным "Ъ", получить оценку актива свыше $50 млн. В России канал конфликтует с одним из дистрибуторов, требуя запретить ему использовать бренд Fashion TV.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 26.08.2019