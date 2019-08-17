ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 24 августа, в размере 65.6046 руб. против 65.6196 руб. на 23 августа.





Курс доллара США за последние 5 дней:



23.08.19 - 65.6196 руб.

22.08.19 - 66.2630 руб.

21.08.19 - 66.7840 руб.

20.08.19 - 66.6082 руб.

17.08.19 - 65.9961 руб.



















"AK&M" от 26.08.2019