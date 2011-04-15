Повтор! Чистая прибыль Московской Биржи во II квартале увеличилась на 21.3% до 5.903 млрд руб.

Чистая прибыль Московской Биржи во II квартале 2019 года увеличилась на 21.3% до 5.903 млрд руб. по сравнению со II кварталом прошлого года. Скорректированный показатель прибыли вырос на 8.7%. Рентабельность по EBITDA повысилась до 73.8%. Об этом говорится в сообщении биржи.



Общая капитализация рынка акций по итогам II квартала составила 45.48 трлн руб. ($719.55 млрд. Индекс МосБиржи вырос на 10.8% за квартал.



Комиссионный доход на рынке облигаций во II квартале вырос на 36.3% до 751.6 млн руб. Объём торгов облигациями (исключая однодневные) увеличился на 20.3%.



Объём торгов на денежном рынке уменьшился на 7.9% в связи со снижением объёмов операций междилерского РЕПО (-38.5%) и объёмов кредитных и депозитных операций (-27.1%).



Объём торгов на срочном рынке уменьшился на 12% в связи со снижением объёма торгов валютными и индексными контрактами.



Размер собственных средств биржи по итогам II квартала 2019 года составил 84.14 млрд руб. По состоянию на конец квартала биржа не имела долговых обязательств.



Объём капитальных затрат составил 550.8 млн руб., средства полностью были направлены на приобретение оборудования и программного обеспечения, а также на разработку программного обеспечения.



Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках.



Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995).





"AK&M" от 26.08.2019