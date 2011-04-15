МЭР готовит программу развития Республики Тыва

Минэкономразвития России в октябре внесёт в Правительство Российской Федерации Индивидуальную программу ускоренного развития Республики Тыва. Об этом заявил куратор региона министр экономического развития Максим Орешкин на выездном совещании в Кызыле с участием первого вице-премьера-министра финансов России Антона Силуанова, говорится в сообщении МЭР.



Он сообщил, что в настоящее время получены позиции всех отраслевых федеральных органов власти по программе, уточнен весь комплекс мероприятий. Проработаны и включены в план обсуждавшиеся ранее меры по внедрению выплат на рождение третьего ребенка, выделению дополнительных 220 млн руб. в 2019-2020 годах для выдачи целевых льготных займов бизнесу и субсидированию авиаперелётов в Туву для развития туризма.



Министр сообщил о решении о создании агропромышленного парка и регионального Фонда развития промышленности, со сниженным объемом софинансирования из бюджета республики.



Сельскохозяйственные и промышленные предприятия региона при содействии министерства экономического развития РФ будут активнее включаться в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" и федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".



Также обсудили вопрос координации мер по поддержке реализации инвестиционных проектов в республике.



"Только комплексная работа, нацеленная на формирование условий социально-экономического развития, снятие законодательных ограничений, создание необходимых инфраструктурных объектов и поддержку реализации инвестиционных проектов, может дать синергетический эффект, без которого невозможен рывок в развитии Тувы" - отметил М.Орешкин.





"AK&M" от 26.08.2019