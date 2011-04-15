Получить рассрочку по уплате налогов стало проще.

Как сообщила ФНС, вступила в силу новая Методика, по которой оценивается финансовое положение должника. Она утверждена приказом Минэкономразвития России.



Теперь налогоплательщики и налоговые органы могут использовать для анализа промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчётность за три и более месяцев, а не только годовую, как это было раньше. Также для расчёта не надо будет использовать показатель чистой прибыли.



Это поможет оценить актуальное финансовое состояние должника. Налогоплательщики, испытывающие временные финансовые трудности, смогут стабилизировать свою деятельность и уплатить налоги по согласованному графику.







"AK&M" от 26.08.2019