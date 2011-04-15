ФАС оштрафовала ВТБ на 600 тыс. руб.

Московским областным УФАС России в отношении ПАО "Банк ВТБ" вынесены постановления о наложении штрафов по делам об административных правонарушениях на общую сумму 600 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении службы.



Ранее в Управление поступили обращения физических лиц, содержащие информацию о получении ими рекламы с признаками нарушения закона "О рекламе".



В ходе рассмотрения обращений, Московским областным УФАС были выявлены признаки нарушения части 7 статьи 5, части 1 и 3 статьи 28 закона, выразившиеся в распространении рекламы финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесёт лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом, а также наименования лица, оказывающего финансовые услуги.



По результатам рассмотрения обращений Московским областным УФАС в отношении Банка были возбуждены дела о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе.



Московское областное УФАС России признало Банк ВТБ нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 и 3 статьи 28 закона и приняло решение о передаче материалов для привлечения Общества и его должностных лиц к административной ответственности в соответствии с частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.







"AK&M" от 26.08.2019