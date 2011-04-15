Нефть остается под давлением

В минувшую пятницу поводом для значительного ухудшения рыночных настроений послужило решение Китая ввести новые пошлины на импорт американских товаров стоимостью $75 млрд, которые вступят в силу с 1 сентября. Обострение торговых отношений между странами тут же вернуло на рынок опасения за перспективы мирового экономического роста. Ситуация усугубляется тем, что США не стали затягивать с ответом. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Сразу после того как Китай сообщил о намерениях увеличить пошлины на американский импорт, президент США Дональд Трамп распорядился с 1 октября повысить пошлины на весь китайский импорт. В соответствии с данным распоряжением китайские товары на $250 млрд будут облагаться по ставке 30%, оставшаяся часть китайского импорта стоимостью $300 млрд с 1 октября будет облагаться по ставке 15%.



На фоне очевидной эскалации торговой напряженности между странами инвесторы скептичны в отношении нового раунда переговоров между США и Китаем, который пройдет в сентябре. Взаимный обмен пошлинами перед предполагаемым возобновлением переговоров является очевидным доказательством развязанной торговой войны остановить которую уже невозможно.



Еще одним фактором давления на цены выступает риск избыточного предложения, который подпитывается общим увеличением запасов углеводородов в США. Согласно данным Администрации энергетической информации, опубликованным в минувшую среду, запасы нефти уже более чем на 7% превосходят уровень 2018 года. В случае дальнейшего ухудшения мировой экономической конъюнктуры перепроизводство нефти станет еще одним убедительным фоном для развития полноценного "медвежьего" ралли.



"AK&M" от 26.08.2019