Россия в 2019 году может увеличить экспорт масложировой продукции на 20%

Россия во итогам текущего года может увеличить экспорт продукции масложировой отрасли более чем на 20% по сравнению с 2018 годом, до порядка $3.9 млрд (6.9 млн т), заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на церемонии закладки современного маслоэкстракционного завода в Курской области, говорится в согобщении Минсельхоза.



При этом темп прироста может быть максимальным за последние 5 лет.



Планируется, что новое предприятие будет заниматься переработкой соевых бобов, а также семян подсолнечника и рапса. Его проектная мощность составляет более 1 млн т маслосемян в год. Реализация проекта позволит увеличить экспорт масложировой продукции на сумму порядка 10 млрд руб. в год. Общий объём инвестиций в строительство производственно-логистического комплекса превышает 12 млрд руб. На предприятии будет создано до 450 новых рабочих мест.



В ходе мероприятия Оксана Лут и Роман Старовойт договорились о подготовке социальных проектов с участием ГК "Содружество", направленных на развитие сельских территорий региона. Данные мероприятия будут осуществляться в рамках утвержденной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Как отметила замминистра, реализация таких проектов будет значима для населения Касторенского района Курской области, которые в будущем станут работниками нового предприятия. Кроме того, этот опыт станет знаковым примером качественного взаимодействия органов власти различных уровней с представителями социально-ответственного бизнеса, нацеленными на развитие российского села.



На сегодняшний день отечественная масложировая индустрия динамично развивается. Отрасль не только полностью обеспечивает потребности внутренних потребителей, но и является одним из лидеров несырьевого неэнергетического экспорта продукции среднего передела. В сезоне 2018/2019 годов доля нашей страны на мировом рынке традиционных для России растительных масел (подсолнечного, соевого и рапсового) составила порядка 14%, на рынке подсолнечного масла - около 26%.



Кроме того, масложировая промышленность обладает наибольшим потенциалом по приросту экспорта, и является одним из локомотивов в рамках реализации соответствующего федерального проекта. К 2024 году планируется нарастить экспорт российской масложировой продукции по сравнению с 2017 годом более чем в 2.7 раза до $8.6 млрд.



"AK&M" от 26.08.2019