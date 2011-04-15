В "Пулково" усиливают контроль за нарушением ПДД

Управляющая компания аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) установила комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений правил стоянки и остановки "Интегра-КДД". Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Новое оборудование круглосуточно работает на участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала.



Стоянка и остановка на указанном участке дороги запрещена. Система фотовидеофиксации регистрирует номера автомобилей, чьи водители, нарушая ПДД, паркуются в крайнем правом ряду и создают заторы на выездах с парковок у терминала аэропорта. Все данные о нарушениях автоматически отправляются в Городской мониторинговый центр и Управление ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для назначения и оформления штрафов.



Дополнительно к камерам фотовидеофиксации комплекс "Интегра-КДД" оборудован термометром, гигрометром и датчиком угарного газа для экологического мониторинга и оценки состояния воздуха на участке дороги.



Контроль за нарушением правил парковки также усилен у пассажирского терминала аэропорта "Пулково". В зонах прибытия и отправления действует система ограничения проезда автомобилей с нечитаемыми или скрытыми номерами.



В связи с участившимися случаями выездов автомобилистов из парковочных зон аэропорта "Пулково" без оплаты путем поднятия или снятия стрелы шлагбаума, напоминаем, что такие действия незаконны и являются основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 тыс. руб.



Парковочный комплекс аэропорта включает краткосрочные и долгосрочные парковки в непосредственной близости от пассажирского терминала. Также в трёх минутах езды от аэропорта на Пулковском шоссе работает бесплатная парковка для встречающих.



Аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург, ИНН 7810091320) - четвёртый по пассажиропотоку в России. На регулярной основе в "Пулково" выполняют полёты 29 зарубежных авиакомпаний, 30 российских авиакомпаний и 12 авиакомпаний стран СНГ. Управляющей компанией аэропорта "Пулково" с 29 апреля 2010 года являлось ООО "Воздушные ворота северной столицы".



Аэропорт "Пулково" в январе-июле 2019 года обслужил 10.974 млн пассажиров, что на 9.1% превышает результат за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 12% до 6.81 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 4.8% до 4.164 млн. Аэропорт обслужил 95.98 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 1.9% больше показателя аналогичного периода 2018 года.



"AK&M" от 26.08.2019