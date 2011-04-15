Открыта регистрация на VIII Славянский международный экономический форум

На сайте VIII Славянского международного экономического форума http://slavyanskyforum.com активизирован раздел "Регистрация". Здесь участники форума могут заполнить форму и послать заявку на регистрацию. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.



VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года. Тема форума - "Сбережение и приумножение человеческого потенциала".



В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 "Экономика в цифровой экосистеме". Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнёров проекта, а также Биржа контактов.



На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, темы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.



Будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни "серебряной" части населения.



В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.





"AK&M" от 26.08.2019