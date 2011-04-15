Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 августа

Банк России установил на 27 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.5651

1 Азербайджанский манат 38.8880

100 Армянских драмов 13.8454

1 Белорусский рубль 32.0774

1 Болгарский лев 37.4849

1 Бразильский реал 16.0134

100 Венгерских форинтов 22.2737

1000 Вон Республики Корея 54.2813

10 Гонконгских долларов 84.0995

10 Датских крон 98.3256

1 Доллар США 65.9735

1 Евро 73.3955

100 Индийских рупий 91.6267

100 Казахстанских тенге 17.0331

1 Канадский доллар 49.6303

100 Киргизских сомов 94.3206

10 Китайских юаней 92.2397

10 Молдавских леев 36.8876

1 Новый туркменский манат 18.8765

10 Норвежских крон 73.4745

1 Польский злотый 16.7756

1 Румынский лей 15.5170

1 СДР (специальные

права заимствования) 90.3877

1 Сингапурский доллар 47.5382

10 Таджикских сомони 68.0841

1 Турецкая лира 11.3585

10000 Узбекских сумов 70.3717

10 Украинских гривен 26.2843

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.7516

10 Чешских крон 28.3659

10 Шведских крон 68.3076

1 Швейцарский франк 67.4852

10 Южноафриканских рэндов 43.1479

100 Японских иен 62.3362

"AK&M" от 26.08.2019