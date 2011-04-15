Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 27 августа

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Банк России установил на 27 августа курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.5651
1 Азербайджанский манат 38.8880
100 Армянских драмов 13.8454
1 Белорусский рубль 32.0774
1 Болгарский лев 37.4849
1 Бразильский реал 16.0134
100 Венгерских форинтов 22.2737
1000 Вон Республики Корея 54.2813
10 Гонконгских долларов 84.0995
10 Датских крон 98.3256
1 Доллар США 65.9735
1 Евро 73.3955
100 Индийских рупий 91.6267
100 Казахстанских тенге 17.0331
1 Канадский доллар 49.6303
100 Киргизских сомов 94.3206
10 Китайских юаней 92.2397
10 Молдавских леев 36.8876
1 Новый туркменский манат 18.8765
10 Норвежских крон 73.4745
1 Польский злотый 16.7756
1 Румынский лей 15.5170
1 СДР (специальные
права заимствования) 90.3877
1 Сингапурский доллар 47.5382
10 Таджикских сомони 68.0841
1 Турецкая лира 11.3585
10000 Узбекских сумов 70.3717
10 Украинских гривен 26.2843
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.7516
10 Чешских крон 28.3659
10 Шведских крон 68.3076
1 Швейцарский франк 67.4852
10 Южноафриканских рэндов 43.1479
100 Японских иен 62.3362
"AK&M" от 26.08.2019