Банк России на 27 августа повысил курс евро к рублю более чем на 77 копеек до 73.6243 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 65.9735 руб.

Банк России на 27 августа повысил официальный курс евро к рублю более чем на 77 копеек до 73.3955 руб. с 72.6243 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 65.9735 руб. с 65.6046 руб. 24 августа.



Стоимость бивалютной корзины на 27 августа увеличилась более чем на 55 копеек (+0.8%) до 69.3134 руб. с 68.7634 руб. 24 августа.



"AK&M" от 26.08.2019