Регионы довели до аграриев 58.8% федеральных субсидий. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.



По состоянию на 22 августа предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 118.2 млрд руб. Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 69.5 млрд руб., или 58.8% от предусмотренного объёма, что на 1.4 процентного пункта выше уровня 15 августа 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 87%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 90.4%.



По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Кировская область (90.8%), Алтайский край (89.9%), Магаданская область (86.9%), Вологодская область (85.9%), Сахалинская область (84.6%), Чукотский автономный округ (83.9%), Ненецкий автономный округ (83.3%), Республика Марий Эл (83.2%), Иркутская область (82.9%), Забайкальский край (80.8%) и Красноярский край (80.3%).



Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (15%), Севастополе (15.7%), Еврейской автономной области (17.7%), Республике Дагестан (28.6%), Ростовской области (32.1%), Ставропольском крае (36%), Республике Северная Осетия-Алания (36%) и Республике Калмыкия (39.7%).





"AK&M" от 26.08.2019