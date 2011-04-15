Основным источником роста остаётся потребительский спрос, ЦБ

Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале 2019 года повысился до 0.9% (кварталом ранее - до 0.5%). Основным источником роста оставался потребительский спрос, сообщается в материалах Банка России.



В июле в целом зафиксировано улучшение основных индикаторов экономической активности, хотя по отдельным показателям отмечалась коррекция после более существенного роста в июне. Так, темп роста промышленного производства замедлился из-за ожидаемой коррекции выпуска машиностроительной продукции. Несмотря на это, тенденция к постепенному росту промышленного производства сохраняется. Значительно выросло производство сельскохозяйственной продукции (отчасти из-за сдвигов сроков уборки урожая), подчёркивает ЦБ.



Динамика реальных располагаемых доходов населения и продолжение сокращения рабочей силы остаются сдерживающими факторами для экономического роста.



По прогнозу Банка России, реализация национальных проектов и увеличение государственных инвестиций в III квартале приведут к повышению темпа прироста ВВП до 0.8-1.3%.





"AK&M" от 26.08.2019