В Брянской области прошла Свенская ярмарка-2019, ключевой темой которой стала реализация национальных проектов в регионе, сообщается на портале правительства Брянской области.



Каждому из десяти нацпроектов, реализуемых в Брянской области, была посвящена тематическая интерактивная площадка, которые посетили почётные гости ярмарки.



Брянская область активно включилась в работу по реализации нацпроектов. По 10 направлениям разработаны 45 региональных проекта, на которые предусмотрено до конца 2024 года израсходовать более 36 млрд руб. Большая часть этих средств, около 20 млрд руб., будет направлена на социальную сферу.



На Свенской ярмарке-2019 работали площадки "Брянская улица", "Купеческие ряды", "Сытный торжок", "Житный двор", "Демография", "Созидатели будущего", "Здоровье нации", "Лесной кордон", "Экологическая", "Промышленная", "Строительная", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Умный город", "Жилье и городская среда", "Мир развлечений", "Театральный бульвар", "Живые традиции Брянщины", "Спорт - норма жизни".



Одной из самых крупных площадок Свенской ярмарки стала площадка "Создатели будущего", посвящённая реализации национального проекта "Образование".



Межрегиональное сотрудничество Брянской области с Республикой Беларусь вносит весомый вклад в развитие экономических связей между двумя государствами, способствует росту взаимного товарооборота. Беларусь - важный стратегический партнер Брянской области, и в этом году в Свенской ярмарке приняли участие 14 предприятий. Департамент экономического развития представил национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство" и "Цифровая экономика" на стенде "Брянская область - территория развития".





"AK&M" от 26.08.2019