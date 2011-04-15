В "Сбербанк Онлайн" произошёл сбой. Об этом сообщил сервис Downdetector.



Сбой был зафиксирован по данным на 26 августа, 10 утра. Пользователи сообщили о проблемах со входом в систему и о невыполненных денежных переводах.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2019 года увеличилась на 10.8% до 519.7 млрд руб.







"AK&M" от 26.08.2019