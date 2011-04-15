Дублёр Остафьевского шоссе связал Щербинку и Рязановское

Дублёр Остафьевского шоссе связал город Щербинку и поселение Рязановское, сообщил столичный Стройкомплекс.



Новая дорога проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно "старому" Остафьевскому шоссе. Трасса имеет съезды к аэропорту Остафьево, жилой застройке и садовому некоммерческому товариществу "Нефтемаш".



Движение четырёхполосное: по два ряда в каждую сторону. Длина дороги - 4 км. Есть пешеходные переходы и 13 остановок общественного транспорта с заездными карманами.





"AK&M" от 26.08.2019