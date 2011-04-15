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26/08/2019
13:47

Дублёр Остафьевского шоссе связал Щербинку и Рязановское

Дублёр Остафьевского шоссе связал город Щербинку и поселение Рязановское, сообщил столичный Стройкомплекс.

Новая дорога проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно "старому" Остафьевскому шоссе. Трасса имеет съезды к аэропорту Остафьево, жилой застройке и садовому некоммерческому товариществу "Нефтемаш".

Движение четырёхполосное: по два ряда в каждую сторону. Длина дороги - 4 км. Есть пешеходные переходы и 13 остановок общественного транспорта с заездными карманами.


"AK&M" от 26.08.2019
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