ФАС направила предложения по регулированию зон с особыми условиями использования. Должен быть создан исчерпывающий список ограничений использования таких участков и прозрачные требования к застройщикам, говорится в сообщении ФАС.



Ранее Земельный кодекс был дополнен новой главой - "Зоны с особыми условиями использования территории". Так, законодательством предусмотрена возможность установления 28 таких зон. Положение в отношении каждого вида зон утверждается Правительством России, а основные требования к содержанию таких положений определены ст.106 Земельного кодекса.



В числе таких территорий, например, водоохранная зона, приаэродромная территория; охранная зона гидроэнергетических объектов и другие. Строительство на этих землях должно вестись по специальным правилам, подчёркивается в сообщении.



На сегодняшний день ведомство рассмотрело проекты положений в отношении 13 зон.





"AK&M" от 26.08.2019