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26/08/2019
14:04

ФАС направила предложения по регулированию зон с особыми условиями использования

ФАС направила предложения по регулированию зон с особыми условиями использования. Должен быть создан исчерпывающий список ограничений использования таких участков и прозрачные требования к застройщикам, говорится в сообщении ФАС.

Ранее Земельный кодекс был дополнен новой главой - "Зоны с особыми условиями использования территории". Так, законодательством предусмотрена возможность установления 28 таких зон. Положение в отношении каждого вида зон утверждается Правительством России, а основные требования к содержанию таких положений определены ст.106 Земельного кодекса.

В числе таких территорий, например, водоохранная зона, приаэродромная территория; охранная зона гидроэнергетических объектов и другие. Строительство на этих землях должно вестись по специальным правилам, подчёркивается в сообщении.

На сегодняшний день ведомство рассмотрело проекты положений в отношении 13 зон.


"AK&M" от 26.08.2019
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