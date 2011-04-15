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26/08/2019
14:03

"Союз МС-13" успешно перестыковался

Пилотируемый корабль "Союз МС-13" 26 августа был успешно перестыкован со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск" российского сегмента Международной космической станции. Об этом сообщил Роскосмос.

За несколько часов до этого экипаж в составе космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана перешёл в корабль и закрыл переходные люки. После проверки герметичности стыка и проведения необходимых подготовительных операций экипаж приготовился к расстыковке.

В 06:35 MSK корабль "Союз МС-13" отделился от Международной космической станции и затем отошёл от неё. Совершив облёт станции, в 06:59 MSK в штатном режиме причалил к модулю "Поиск". Все операции выполнял его командир, космонавт Роскосмоса Александр Скворцов с использованием системы ручного управления.

Освободившийся на агрегатном отсеке модуля "Звезда" причал должен занять космический корабль "Союз МС-14", стыковка которого запланирована на 27 августа 2019 года в 06:12 мск. Напомним, его испытательный запуск в беспилотном варианте состоялся 22 августа 2019 года, а стыковка с МКС в автоматическом режиме по техническим причинам не состоялась.



"AK&M" от 26.08.2019
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