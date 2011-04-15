В Курской области при поддержке Россельхозбанка создаётся крупнейший маслоэкстракционный завод

В Курской области при поддержке АО "Россельхозбанк" начато строительство маслоэкстракционного завода в Курской области. Об этом говорится в сообщении банка.



Проект реализуется по итогам трёхстороннего соглашения о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта ООО "Курскагротерминал", подписанного на Петербургском международном экономическом форуме 2019. Проект предусматривает строительство в Курской области завода по переработке масличных культур общей мощностью свыше 1 млн т в год. Стоимость проекта оценивается в 12.3 млрд руб., предполагается создание порядка 450 новых рабочих мест.



"Это будет одно из самых современных предприятий на территории России. Оно даст региону более 400 новых рабочих мест, что позволит нам трудоустроить не только жителей Касторенского района, но и близлежащих районов. Мы очень рассчитываем, что большинство сотрудников предприятия будут все же из Касторного. Этот район особенный, он находится на окраине территории области и нам важно поддержать жителей села", - сказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт.



"На текущий момент в Курской области нет крупных маслоэкстрационных заводов, тогда как регион является крупнейшим производителем масличных культур. Маслоэкстракционный завод ГК "Содружество" станет первым в области по переработке сои. Банк видит стратегические предпосылки для успешной работы инвестиционного проекта: колоссальный опыт группы компании, благоприятный инвестиционный климат и поддержка на уровне руководства региона и развитая логистическая инфраструктура", - подчеркнул заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Денис Константинов.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.









"AK&M" от 26.08.2019