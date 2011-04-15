Ингосстрах продолжает развитие собственного мобильного приложения IngoMobile, говорится в сообщении страховой компании.



Теперь у застрахованных по ДМС клиентов компании появилась возможность заказать гарантийное письмо, согласовать медицинскую услугу и вызвать врача на дом через мобильное приложение. Кроме этого, клиенты могут скачать гарантийное письмо, просмотреть список согласованных им медицинских услуг, а также статус рассмотрения направленной заявки.



"В рамках подготовки обновлений специалисты компании проанализировали большое количество пользовательских сценариев. Это позволило оптимизировать взаимодействие с клиентами и предложить наиболее актуальные сервисы. Эксперты компании также предусмотрели большое количество подсказок и нативных функций, упрощающих процесс взаимодействия с клиентом. К примеру, в случае заказа гарантийного письма, вся коммуникация может вестись через приложение, а если что-то понадобится дополнительно, то через чат можно дослать все документы и анализы", – отмечает директор Департамента медицинского страхования компании "Ингосстрах" Андрей Копыток.



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 26.08.2019