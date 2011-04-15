Цены производителей бензина в июле снизились на 0.8%, с начала года - на 5.6%

Цены производителей бензина в июле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0.8%, с начала года - на 5.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Потребительские цены на бензин в июле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0.2%, с начала года - на 1.6%.



Розничные цены на бензин в июле в среднем по РФ превышали цены производителей в 2.1 раза (в июле 2018 года - в 1.9 раза).



В июле по сравнению в июнем цены производителей на бензин в среднем снизились на 0.8%. В 10 субъектах РФ бензин стал дешевле - от 0.1% в Омской области до 5% в Оренбургской области. В Ленинградской области цены производителей сохранились на уровне июня 2019 года. Его удорожание отмечено в 7 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) - от 1.2% в Саратовской области до 18.1% в Республике Саха (Якутия).







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