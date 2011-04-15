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26/08/2019
17:09

Московская Биржа начинает торги БПИФом в евро

На Московской Бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) "ЕВРОПА 600" под управлением УК "Альфа-Капитал". Об этом говорится в сообщении биржи.

Биржевой фонд "ЕВРОПА 600" стал первым на российском рынке БПИФом, чьи паи торгуются в евро. Фонд следует за динамикой акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. Он представляет экспозицию на акции компаний 17 стран еврозоны, покрывая 90% европейского рынка акций. Маркетмейкером выступает "Атон".

На фондовом рынке Московской Биржи обращается 29 биржевых фондов: 16 иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETFs - Exchange Traded Funds) под брендами Finex Funds и ITI Funds и 13 БПИФов под управлением УК "Сбербанк Управление Активами", УК "Альфа-Капитал", АО ВТБ Капитал Управление активами и УК "Газпромбанк - Управление активами". Биржевые фонды запущены на бенчмарки восьми стран (Россия, Казахстан, Германия, Великобритания, США, Китай, Япония, Австралия). Базовыми активами фондов выступают фондовые индексы, акции, облигации и товары. Совокупный оборот по биржевым фондам за семь месяцев 2019 года составил 22.5 млрд руб., за 2018 год - 24.4 млрд руб. Совокупная стоимость чистых активов биржевых фондов по итогам семи месяцев 2019 года достигла $395 млн.

"AK&M" от 26.08.2019
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