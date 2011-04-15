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26/08/2019
17:39

ЦБ прогнозирует рост оборота розничной торговли в III квартале в 1.2-1.7%

Банк России прогнозирует годовой темп прироста оборота розничной торговли в III квартале 2019 года на уровне 1.2-1.7%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

В июле 2019 года потребительский спрос оставался сдержанным. Годовой темп прироста оборота розничной торговли замедлился до 1% - минимального значения с сентября 2017 года. Замедление роста было равномерным и наблюдалось по всем группам товаров.

Сдержанная динамика потребительского спроса формировалась в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения. Это отразилось на повышении нормы сбережений во II квартале 2019 года.


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