ЦБ прогнозирует рост оборота розничной торговли в III квартале в 1.2-1.7%

Банк России прогнозирует годовой темп прироста оборота розничной торговли в III квартале 2019 года на уровне 1.2-1.7%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В июле 2019 года потребительский спрос оставался сдержанным. Годовой темп прироста оборота розничной торговли замедлился до 1% - минимального значения с сентября 2017 года. Замедление роста было равномерным и наблюдалось по всем группам товаров.



Сдержанная динамика потребительского спроса формировалась в условиях стагнации реальных располагаемых доходов населения. Это отразилось на повышении нормы сбережений во II квартале 2019 года.





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