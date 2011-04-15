Коррекция набирает обороты, полагают аналитики

Торги 23 августа на американских фондовых площадках завершились серьезной, более чем на 2%, просадкой до нижней границы текущего бокового диапазона. Драйвером падения стало выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, в котором он подтвердил намерение сделать все для поддержания экономической экспансии, но не оправдал ожиданий рынка насчет смены курса денежно-кредитной политики в сторону смягчения для минимизации рисков, связанных с торговой войной. Серьезный негативный импульс котировкам придало решение Китая установить с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины в размере 5-10% на американские товары стоимостью $75 млрд. Усилили коррекцию твиты Дональда Трампа с "приказом" американским компаниям начать поиск альтернатив ведению бизнеса в Китае. Об этом говорится в обзоре ИК "Фридом Финанс".



На этом фоне индекс S&P500 закончил сессию у 2855 пунктов. Техническая картина по индексу с начала августа демонстрирует консолидацию перед новой волной коррекции в район 200-дневной средней на уровне 2800 пунктов (-1.5% от текущих уровней). После заявления Д.Трампа о необходимости прекратить партнерство с китайским бизнесом акции Apple упали на 4.6%, Котировки VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) просели на 4.1%, Nvidia и Broadcom потеряли около 5% капитализации. Акции Caterpillar откатились вниз на 3.3%. Лучше рынка были телекомы, коммунальщики и производители напитков.



На премаркете 26 августа фьючерсы продолжают снижение, отыгрывая эскалацию противостояния между США и Китаем. Фьючерс на S&P500 опустился ниже ключевой поддержки 2837 и вышел из флэта с начала августа, однако затем отскочил от 2823 пунктов и пытается повторно протестировать уровень2837. После закрытия торгов 23 августа Д.Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары в объеме $250 млрд с 25% до 30%, а на оставшиеся $300 млрд — с 10% до 15%. В воскресенье на саммите G7 во Франции американский президент выразил сожаление, что не поднял эти пошлины еще выше. Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Белого дома заявили, что у главы государства есть полномочия вынудить американские компании покинуть Китай.



Доходность 10-летних казначейских облигаций вновь приблизилась к 1.53%. Иена на максимуме текущего года. Золото обновило пиковые уровни и тестирует сопротивление $1568. Межрыночные индикаторы в целом сигнализируют о новой волне коррекции.



Аналитики допускают продолжение снижения в пределах 1.6-3% в случае пробоя индексом S&P500 уровня 2822 пунктов. Дно будет формироваться в диапазоне 2791-2772 по фьючерсу на индекс широкого рынка и на отметке 2800 по самому индексу. Вероятность отскока от текущих уровней на сегодня невысока.



"AK&M" от 26.08.2019