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26/08/2019
18:19

Рост безработицы в III квартале может составить 3-3.5%, ЦБ

Рост безработицы в III квартале 2019 года может составить 3-3.5% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Банка России.

В июле 2019 года уровень безработицы оставался вблизи исторического минимума. Рабочая сила при этом продолжала сокращаться, подчёркивает ЦБ.

Опросы работодателей указывали на ухудшение настроений в сфере занятости четвёртый месяц подряд: сводный индекс занятости PMI в июле составил 47.4 (SA) - минимум с мая 2016 года, при этом ухудшение настроений в промышленном секторе временно приостановилось (50.2 SA).


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