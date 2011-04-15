Рост безработицы в III квартале может составить 3-3.5%, ЦБ

Рост безработицы в III квартале 2019 года может составить 3-3.5% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Банка России.



В июле 2019 года уровень безработицы оставался вблизи исторического минимума. Рабочая сила при этом продолжала сокращаться, подчёркивает ЦБ.



Опросы работодателей указывали на ухудшение настроений в сфере занятости четвёртый месяц подряд: сводный индекс занятости PMI в июле составил 47.4 (SA) - минимум с мая 2016 года, при этом ухудшение настроений в промышленном секторе временно приостановилось (50.2 SA).





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