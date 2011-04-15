Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 августа 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 27 августа 2019 года.



ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ СУЛЯТ МОРЕ НЕФТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДУМАЕТ РАЗРЕШИТЬ ИМ РАБОТАТЬ НА ШЕЛЬФЕ



Правительство впервые с 2015 года возобновляет дискуссию о том, разрешить ли частным компаниям самостоятельно работать на шельфе. Вопрос был поднят по инициативе вице-премьера Юрия Трутнева, который рассчитывает активизировать освоение Арктики. Но собеседники "Ъ" в отрасли и аналитики сомневаются в этом: по их мнению, в условиях санкций и низких цен на нефть частные компании едва ли заинтересованы заниматься шельфом после того, как наиболее привлекательные лицензии уже разобраны "Роснефтью" и "Газпромом".





GOOGLE РАССТАВИЛА ЯЗЫКОВЫЕ БАРЬЕРЫ

РЕКЛАМА В YOUTUBE ПРОЯВИЛА ЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ ОГРАНИЧЕННОСТЬ



Компания Google ограничила возможность платного продвижения в YouTube видеоконтента 44 языками, среди которых есть, например, русский и украинский, но нет белорусского, татарского или башкирского. Проблема затронула в том числе контент белорусскоязычной версии "Радио Свобода". Белорусский рынок - в числе малозначимых для Google, для корпорации модерация такого контента чисто экономический вопрос, полагают эксперты.





ЗА ГИБЕЛЬ ДЕСАНТНИКОВ ПОВТОРНО АРЕСТОВАЛИ СТРОИТЕЛЯ

В ДЕЛЕ ОБ ОБРУШЕНИИ КАЗАРМЫ ВДВ В ОМСКЕ ВЫЯВЛЕНА ПОПЫТКА ПОБЕГА



Как стало известно "Ъ", в Москве задержали, а потом и арестовали топ-менеджера ООО "Ремэксстрой" Дмитрия Баязова - одного из ключевых фигурантов уголовного дела об обрушении в 2015 году казармы 242-го учебного центра ВДВ, в результате которого погибли 24 военнослужащих. Расследование дела давно завершено, и вскоре обвиняемые должны предстать перед судом. По одной из версий, господин Баязов собирался бежать от правосудия за границу, тем более что ему могут быть предъявлены обвинения в других махинациях.





БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗДОРОВ КАК ЗЭК

ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫЙ ОТ НАКАЗАНИЯ ФИГУРАНТ ДЕЛА О ПЫТКАХ В МВД ИНГУШЕТИИ СНОВА АРЕСТОВАН





Как стало известно "Ъ", адвокаты потерпевшей стороны по резонансному делу о пытках в Центре противодействия экстремизму (ЦПЭ) в МВД Ингушетии добились отмены судебного решения, на основании которого досрочно был освобожден от трехлетнего заключения по состоянию здоровья один из его фигурантов - экс-начальник Сунженского РОВД Магомед Беков. Бывшего полицейского снова задержали и отправили в СИЗО Пятигорска. К ответственности могут привлечь и членов медицинской комиссии ФСИН, если они выдали заключение, не соответствующее реальному состоянию здоровья осужденного.





ПОДПОЛКОВНИК ОЧИСТИЛСЯ ОТ УДОБРЕНИЙ

СУДУ НЕ ХВАТИЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИЧАСТНОСТИ НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОЙ ПОЛИЦИИ К БИЗНЕСУ ЕГО МАТЕРИ





Как стало известно "Ъ", в Воронежской области начальник районной полиции смог восстановиться в должности после увольнения в связи с утратой доверия - его заподозрили в перевозках минеральных удобрений. Как считают в региональном главке МВД, подполковник Александр Бушмин контролировал бизнес, официально принадлежащий его матери. Речь идет о перевозках продукции россошанского химзавода "Минудобрения" Аркадия Ротенберга. Источники "Ъ" на предприятии называют ситуацию "секретом Полишинеля", однако суду не хватило доказательств причастности полицейского к перевозкам. В воронежском ГУ МВД будут добиваться увольнения в апелляции.





БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ ОБЗАВЕДУТСЯ ДЕНЬГАМИ

В СБП ПОЯВИТСЯ ОПЦИЯ ПЕРЕВОДОВ НАЛИЧНЫМИ



Как стало известно "Ъ", в рамках системы быстрых платежей (СБП), запущенной ЦБ в феврале этого года, появится новая услуга - платежи наличными. До сих пор система предполагала как отправку, так и получение средств между гражданами или в адрес организаций исключительно в безналичном виде. От запуска приема наличных выиграют не только физлица, но и банки и платежные системы. Одновременно регулятор получит дополнительный контроль за "оцифровкой" денег, уверены эксперты.





"36,6" ПОШЛА ПО АПТЕКАМ

КОМПАНИЯ ЗАНЯЛАСЬ ПОСТАВКАМИ В ДРУГИЕ СЕТИ



В первом полугодии 2019 года на рынке фармацевтических дистрибуторов появился новый крупный игрок - принадлежащая аптечной сети "36,6" компания "Джи Ди Пи". Благодаря поставкам в другие сети ей удалось занять девятое место среди игроков с долей 2,9%. В перспективе "36,6" хочет войти в пятерку дистрибуторов за счет выхода и на госзакупки: в отличие от аптек, где продажи замедлили рост, госсегмент активно развивается на фоне расширения программ по закупкам лекарств.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 27.08.2019