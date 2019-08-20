ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 27 августа, в размере 73.3955 руб. против 72.6243 руб. на 24 августа.





Курс евро за последние 5 дней:



24.08.19 - 72.6243 руб.

23.08.19 - 72.8312 руб.

22.08.19 - 73.4989 руб.

21.08.19 - 73.9766 руб.

20.08.19 - 73.9484 руб.

















































































































































"AK&M" от 27.08.2019