Утро на рынках продолжает негатив вчерашнего закрытия торгов

Открытие американских торговых площадок принесло с собой и изменение внешнего фона, ранее позитивный фон сменился негативом, основанном на неверии в намерение США и КНР действительно начать переговоры по поводу финального урегулирования торговых отношений, говорится в коммментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



Такие настроения поддерживают мысли об остывании мировой экономики, в результате происходит снижение нефтяных котировок, до $58.3 за бочку Brent и индекса Московской биржи до 2650 пунктов.



Против укрепления развивающихся валют выступает, появившаяся накануне позиция некоторых аналитиков, которые заявляют, что искусственное смягчение процентных ставок и чрезмерное стимулирование экономики окажется губительным для стабильности и возможности роста.



Рынки снижают ожидания снижения ставок ФРС, что оказывает давление на все развивающиеся валюты, рубль отступает к 66.2 единицам к доллару и 73.5 к евро.



Однако паники и распродаж пока не намечается, традиционные защитные активы – золото, торгуются стабильно 1540 пунктов, а также нетрадиционные – биткоин, сохраняется на данный момент на отметке $10200 за монету.



"AK&M" от 27.08.2019