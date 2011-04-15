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27/08/2019
11:39

Рынок нефти: распродажи замедлились, но покупатели пока не спешат

В понедельник нефтяные котировки начали день углублением пятничной просадки, но после обеда получили поддержку в виде позитивных заявлений со стороны США и Китая, ранее обменявшихся взаимным повышением пошлин. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку БКС Брокер Игоря Галактионова.

Сначала китайский вице-премьер заявил, что Пекин выступает решительно против обострения торговой войны и готов продолжить переговоры по данной проблеме с Вашингтоном. Затем Трамп сообщил, что американские власти получили два телефонных звонка от представителей правительства Китая, заинтересованного в возобновлении переговоров о заключении торгового соглашения. По словам президента, его команда примет это предложение и вернется за стол переговоров.

Новости о перспективах возобновления переговоров поспособствовали замедлению распродаж. Тем не менее, фьючерсы на Brent завершили день на отрицательной территории ниже $59 за баррель. Сентимент на рынке остается негативным, а с технической точки зрения котировки находятся в "медвежьем" тренде и могут продолжить снижение со следующей целью в районе $54-55 за баррель.

Информационное агентство IRIB в понедельник сообщило о том, что Иран уже продал нефть с танкера, отпущенного Гибралтаром. Получатель санкционной нефти из Ирана назван не был. Новый владелец теперь будет принимать решение о том, где будет разгружаться танкер. Данные Refinitive Eikon в понедельник показывали, что танкер находится к югу от материковой Греции без указания места назначения.

Ранее США заявляли, что будут активно применять вторичные санкции в отношении любого государства или компании, которые будут содействовать иранскому судну. Иран, в свою очередь, заявил, что любой шаг США по захвату судна снова будет иметь "тяжелые последствия". Возможная эскалация конфликта может оказать поддержку нефтяным ценам, но пока что конфликт США и Ирана находится на периферии внимания инвесторов в свете более актуальной темы торговых войн.

Динамика запасов нефти в Штатах имеет большое значение для участников рынка, так как выступает индикатором спроса на топливо. После снижения на фоне высокого сезона по спросу запасы в США в августе консолидировались в районе 435-440 млн баррелей. Рост запасов может говорить о снижении спроса, а сокращение запасов – о его укреплении.

"AK&M" от 27.08.2019
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