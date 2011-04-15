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27/08/2019
12:42

В РФ количество выданных потребкредитов в июле уменьшилось на 0.3%

Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) в июле 2019 года уменьшилось на 0.3% до 1.64 млн ед. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (74.8 тыс.), Московской области (69.4 тыс.), Краснодарском крае (61.9 тыс.), Свердловской области (56.4 тыс.), а также в республиках Башкортостан (56.1 тыс.) и Татарстан (54.7 тыс.).

При этом динамика выдачи потребительских кредитов в регионах РФ оказалась разнонаправленной. По сравнению с июлем 2018 года самое значительное сокращение (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) зафиксировано в Алтайском (-8.8%) и Ставропольском (-8.1%) краях, Иркутской области (-6.4%), Республике Саха (Якутия) (-4.6%), а также в Тюменской (-4.4%) и Волгоградской (-4.4%) областях.

В то же время, в ряде крупнейших регионов отмечен рост объема потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования), в том числе, в Москве (+8.2%), Тульской (+5.6%), Московской (+4.9%) и Ленинградской (+4.3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+3.8%).



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