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27/08/2019
12:52

ESET обнаружила в Google Play вредоносное ПО на базе AhMyth, замаскированное под музыкальное приложение Radio Balouch

Международная антивирусная компания ESET обнаружила в Google Play вредоносное ПО на базе AhMyth, замаскированное под музыкальное приложение Radio Balouch, говорится в сообщении компании.

Это полнофункциональное приложение для прослушивания интернет-радио с музыкой, характерной для региона Белуджистан. Однако в фоновом режиме программа шпионит за пользователями, собирая персональные данные с зараженных устройств.

По словам эксперта по безопасности ESET Лукаса Стефанко, вредоносный функционал в AhMyth практически не скрыт, поэтому определение истинной природы Radio Balouch и его производных является простой задачей.

Однако каким-то образом вредоносное приложение попало в Google Play, причём дважды. Когда эксперты ESET передали информацию о находке в службу безопасности Google, Radio Balouch исчезло из магазина — но тут же вернулось вновь.

"Мы проинформировали коллег о втором появлении данной угрозы, которую оперативно убрали вновь. Однако беспокоит сам факт, что тот же разработчик смог разместить явно вредоносное приложение повторно", — говорит Лукас Стефанко.

По мнению экспертов ESET, повторное появление вредоносного приложения Radio Balouch в магазине Google Play должно послужить сигналом и для команды Google, отвечающей за безопасность, и для пользователей Android.

"У инструмента для шпионажа с открытым исходным кодом AhMyth есть несколько модификаций с различным функционалом. Приложение Radio Balouch и другие версии на основе AhMyth в перспективе могут получить дополнительные функции, — считает Лукас Стефанко. — Если Google не улучшит возможности своей защиты, новый клон Radio Balouch, а также любые другие производные на базе AhMyth могут вновь попасть в Google Play".

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 27.08.2019
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