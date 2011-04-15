Международная антивирусная компания ESET обнаружила в Google Play вредоносное ПО на базе AhMyth, замаскированное под музыкальное приложение Radio Balouch, говорится в сообщении компании.



Это полнофункциональное приложение для прослушивания интернет-радио с музыкой, характерной для региона Белуджистан. Однако в фоновом режиме программа шпионит за пользователями, собирая персональные данные с зараженных устройств.



По словам эксперта по безопасности ESET Лукаса Стефанко, вредоносный функционал в AhMyth практически не скрыт, поэтому определение истинной природы Radio Balouch и его производных является простой задачей.



Однако каким-то образом вредоносное приложение попало в Google Play, причём дважды. Когда эксперты ESET передали информацию о находке в службу безопасности Google, Radio Balouch исчезло из магазина — но тут же вернулось вновь.



"Мы проинформировали коллег о втором появлении данной угрозы, которую оперативно убрали вновь. Однако беспокоит сам факт, что тот же разработчик смог разместить явно вредоносное приложение повторно", — говорит Лукас Стефанко.



По мнению экспертов ESET, повторное появление вредоносного приложения Radio Balouch в магазине Google Play должно послужить сигналом и для команды Google, отвечающей за безопасность, и для пользователей Android.



"У инструмента для шпионажа с открытым исходным кодом AhMyth есть несколько модификаций с различным функционалом. Приложение Radio Balouch и другие версии на основе AhMyth в перспективе могут получить дополнительные функции, — считает Лукас Стефанко. — Если Google не улучшит возможности своей защиты, новый клон Radio Balouch, а также любые другие производные на базе AhMyth могут вновь попасть в Google Play".



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.















"AK&M" от 27.08.2019