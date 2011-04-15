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27/08/2019
12:59

"Дочка" Ростеха подала иск к Boeing

Лизинговая компания "Авиакапитал-сервис" (АКС), принадлежащая Ростеху, подтвердила "Ведомостям" подачу иска к Boeing в суд округа Кук города Чикаго.

Сумма исковых претензий составляет $225 млн. АКС в иске требует расторгнуть контракт на покупку 35 самолётов Boeing 737 Max 8, вернуть $35 млн предоплаты и возместить недополученную прибыль в размере $75 млн и ущерб на $115 млн.

ВС 737 Max представляет собой новейший среднемагистральный лайнер в линейке Boeing. Поставки и полёты самолётов данной модели были приостановлены в марте этого года после второй за год авиакатастрофы с лайнером этого типа: в октябре 2018 года разбился самолёт индонезийской авиакомпании Lion Air, а 10 марта - лайнер Ethiopian Airlines. В первой авиакатастрофе погибло 189 человек, во второй - 157 человек. Расследования катастроф продолжаются, но ранее Boeing признала, что в обоих случаях причиной крушения мог стать сбой новейшей системы предотвращения сваливания. Предположительно эта система направила самолёты вниз после взлёта, а пилоты не успели среагировать.

В иске АКС утверждает, что катастрофы стали следствием безответственных действий и решений Boeing, которые выразились в дефектном проекте самолёта и утаивании критически важной информации. Boeing ради успешных продаж скрыл информацию о лётной годности лайнера от потребителей по всему миру, считают в АКС.

О том, что АКС заказала 35 самолётов 737 Max ранее не сообщалось. Стоимость одного лайнера составляет около $60 млн, все самолёты АКС обойдутся в $2.1 млрд.



"AK&M" от 27.08.2019
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