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27/08/2019
13:00

Россияне заплатили 245 млн руб. единым налоговым платежом, ФНС

Российские налогоплательщики заплатили 245 млн руб. единым налоговым платежом. Такая возможность появилась с 1 января, сообщила ФНС.

Единый налоговый платёж является аналогом электронного кошелька гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного налогов.

Пополнить кошелек можно не только за себя, но и третье лицо с помощью одного расчётного документа. Налоговый орган сначала зачтёт эти деньги в счёт задолженности, а если её нет, то когда наступит срок уплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее уведомление.

Электронный кошелёк можно пополнить через Личный кабинет или воспользоваться сервисами в разделе "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России.

Единый налоговый платёж сокращает время оформления платёжек, минимизирует ошибки при заполнении реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках уплаты налогов.


"AK&M" от 27.08.2019
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