В "Шереметьево-1" реконструируют объекты инфраструктуры лётного поля, сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию рулёжных дорожек, стоянок для воздушных судов и других объектов инфраструктуры лётного поля на западном перроне "Шереметьево-1".



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Сейчас в рамках проекта второй очереди реконструкции аэропорта идет строительство двух участков новой магистральной рулежной дорожки и примыкающих к ней рулежных дорожек, а также реконструкция центрального перрона сектора обслуживания внутренних рейсов "Шереметьево-1", очистных сооружений и водосточно-дренажной сети.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство новых и реконструкция действующих объектов аэродромной инфраструктуры на западном перроне сектора "Шереметьево-1". Для обеспечения непрерывной эксплуатации аэропорта производство работ предусмотрено в два этапа.



На первом этапе будет реконструирована основная часть перрона с расширением зоны стоянки воздушных судов и построена специализированная площадка для их противообледенительной обработки. Также проектом предусмотрено строительство участков примыкания к соединительным рулежным дорожкам, построенным в рамках реализации проекта "Вторая очередь реконструкции аэропорта Шереметьево". В качестве расчетного типа обслуживаемых самолётов принята модель современных широкофюзеляжных лайнеров Boeing 777-300ER.



В рамках второго этапа реконструкции будет построена рулежная дорожка РД-6 с участками примыкания к западному перрону и магистральной рулежной дорожке. Также проложат систему водосточных коллекторов и проведут благоустройство территории, в том числе восстановят газон в тех местах, где почвенный покров был нарушен строительными работами.



Кроме того, проектной документацией предусматривается оснащение западного участка перрона и примыкающих к нему рулежных дорожек светосигнальным оборудованием.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток "Шереметьево" за январь-июль 2019 года вырос на 13.4% до 28.62 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 10.4% и составил 15.125 млн, на внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 17% и достиг 13.496 млн.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"AK&M" от 27.08.2019